Главные новости Харькова 7 августа: ночью отбивали налет «шахедов»

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07:13

Тревога длится 16 часов, ночью пролетали «шахеды»

Воздушная тревога в Харькове продолжалась всю ночь. Она длится подряд уже 17 часов, начавшись в 14:05 6 августа. Основной угрозой в течение ночи были российские «шахеды». По сообщениям Воздушных сил ВСУ, ударные беспилотники залетели на территорию Украины около 23:00 — с юга — и двигались через центр на север страны. Около часа ночи ВС ВСУ проинформировали, что движение «шахедов» фиксируют в небе Харьковской области.

В дальнейшем об ударных БПЛА на Харьковщине защитники неба не сообщали. Угрозы Харькову не было, как и сообщений о каких-либо других воздушных опасностях для региона. Однако отбой воздушной тревоги так и не прозвучал по состоянию на 07:10.