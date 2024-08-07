Главные новости Харькова 7 августа: ночью отбивали налет «шахедов»
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:13
Тревога длится 16 часов, ночью пролетали «шахеды»
Воздушная тревога в Харькове продолжалась всю ночь. Она длится подряд уже 17 часов, начавшись в 14:05 6 августа. Основной угрозой в течение ночи были российские «шахеды». По сообщениям Воздушных сил ВСУ, ударные беспилотники залетели на территорию Украины около 23:00 — с юга — и двигались через центр на север страны. Около часа ночи ВС ВСУ проинформировали, что движение «шахедов» фиксируют в небе Харьковской области.
В дальнейшем об ударных БПЛА на Харьковщине защитники неба не сообщали. Угрозы Харькову не было, как и сообщений о каких-либо других воздушных опасностях для региона. Однако отбой воздушной тревоги так и не прозвучал по состоянию на 07:10.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 07:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".