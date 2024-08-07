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Главные новости Харькова 7 августа: ночью отбивали налет «шахедов»

Происшествия 07:13   07.08.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 7 августа: ночью отбивали налет «шахедов» Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:13

Тревога длится 16 часов, ночью пролетали «шахеды»

Воздушная тревога в Харькове продолжалась всю ночь. Она длится подряд уже 17 часов, начавшись в 14:05 6 августа. Основной угрозой в течение ночи были российские «шахеды». По сообщениям Воздушных сил ВСУ, ударные беспилотники залетели на территорию Украины около 23:00 — с юга — и двигались через центр на север страны. Около часа ночи ВС ВСУ проинформировали, что движение «шахедов» фиксируют в небе Харьковской области.

В дальнейшем об ударных БПЛА на Харьковщине защитники неба не сообщали. Угрозы Харькову не было, как и сообщений о каких-либо других воздушных опасностях для региона. Однако отбой воздушной тревоги так и не прозвучал по состоянию на 07:10.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 07:13;

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