В больницах остаются трое пострадавших от удара по Харькову — ХОВА

В ХОВА сообщили о состоянии людей, получивших ранения в результате удара российской ракеты «Искандер» по центру города.

«В медучреждениях Харьковщины остаются три пострадавших в результате обстрела Харькова 6 августа. По сообщениям медиков, в настоящее время на стационарном лечении находятся три человека. Среди них 35-летний мужчина, с черепно-мозговой травмой в среднем состоянии находится в нейрохирургическом отделении, и 29-ти и 32-летние женщины. Пострадавшие — на лечении в отделении хирургии с осколочными ранениями, их состояние расценивают как средней тяжести», — проинформировала пресс-секретарь начальника ХОВА Олега Синегубова Елена Шаповал.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове в 09:52. По предварительным данным, армия РФ ударила по территории жилой застройки в Шевченковском районе «Искандером», сообщили в облпрокуратуре. Повреждения получили здание поликлиники, офисные и гаражные помещения, общежитие вуза, нежилые здания и 25 автомобилей. В жилых многоэтажках выбиты окна. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко проинформировал о 12 пострадавших гражданских, среди них — восьмимесячный мальчик и десять женщин. Из-под завалов чрезвычайники спасли пятерых человек.