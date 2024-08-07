У лікарнях залишаються троє постраждалих від удару по Харкову – ХОВА

У ХОВА повідомили про стан людей, які отримали поранення внаслідок удару російської ракети “Іскандер” по центру міста.

“У медзакладах Харківщини залишаються троє постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 6 серпня. За повідомленнями медиків, наразі на стаціонарному лікуванні знаходиться троє людей. Серед них 35-річний чоловік, який із черепно-мозковою травмою в середньому стані перебуває у нейрохірургічному відділенні та 29-ти та 32-річні жінки. Постраждалі – на лікуванні у відділенні хірургії з уламковими пораненнями, їхній стан розцінюють як середньої тяжкості“, – поінформувала прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові о 09:52. За попередніми даними, армія РФ вдарила по території житлової забудови в Шевченківському районі «Іскандером», повідомили в облпрокуратурі. Пошкодження отримали будівля поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вишу, нежитлові будівлі та 25 автомобілів. У житлових багатоповерхівках вибиті вікна. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко поінформував про 12 постраждалих цивільних, серед них – восьмимісячний хлопчик та десять жінок. З-під завалів надзвичайники врятували п’ятьох людей.