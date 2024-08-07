Live
  • Ср 07.08.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 41.04
  • EUR 44.79

У лікарнях залишаються троє постраждалих від удару по Харкову – ХОВА

Події 10:10   07.08.2024
Оксана Горун
У лікарнях залишаються троє постраждалих від удару по Харкову – ХОВА

У ХОВА повідомили про стан людей, які отримали поранення внаслідок удару російської ракети “Іскандер” по центру міста.

“У медзакладах Харківщини залишаються троє постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 6 серпня. За повідомленнями медиків, наразі на стаціонарному лікуванні знаходиться троє людей. Серед них 35-річний чоловік, який із черепно-мозковою травмою в середньому стані перебуває у нейрохірургічному відділенні та 29-ти та 32-річні жінки. Постраждалі – на лікуванні у відділенні хірургії з уламковими пораненнями, їхній стан розцінюють як середньої тяжкості“, – поінформувала прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові о 09:52. За попередніми даними, армія РФ вдарила по території житлової забудови в Шевченківському районі «Іскандером», повідомили в облпрокуратурі. Пошкодження отримали будівля поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вишу, нежитлові будівлі та 25 автомобілів. У житлових багатоповерхівках вибиті вікна. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко поінформував про 12 постраждалих цивільних, серед них – восьмимісячний хлопчик та десять жінок. З-під завалів надзвичайники врятували п’ятьох людей.

Читайте також:  Медогляди з ризиком для життя: чи мають діти Харкова бігати по лікарях

Автор: Оксана Горун
Популярно
У санітарну зону можна грати удвох – Коваленко про Курщину та Харківщину
У санітарну зону можна грати удвох – Коваленко про Курщину та Харківщину
07.08.2024, 11:05
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
06.08.2024, 22:00
У лікарнях залишаються троє постраждалих від удару по Харкову – ХОВА
У лікарнях залишаються троє постраждалих від удару по Харкову – ХОВА
07.08.2024, 10:10
Росіяни накопичують РПГ та вогнемети “Шмель” на Харківському напрямку: навіщо
Росіяни накопичують РПГ та вогнемети “Шмель” на Харківському напрямку: навіщо
07.08.2024, 09:57
Медогляди з ризиком для життя: чи мають діти Харкова бігати по лікарях
Медогляди з ризиком для життя: чи мають діти Харкова бігати по лікарях
07.08.2024, 08:35
Головні новини Харкова 7 серпня: “шахеди”, наслідки обстрілів, фронт
Головні новини Харкова 7 серпня: “шахеди”, наслідки обстрілів, фронт
07.08.2024, 10:22

Новини за темою:

10:22
Головні новини Харкова 7 серпня: “шахеди”, наслідки обстрілів, фронт
10:10
У лікарнях залишаються троє постраждалих від удару по Харкову – ХОВА
09:09
15 боїв за добу в Харківській області: головне зі зведення Генштабу
09:01
Підсумки обстрілів Харківщини: удар дрона по Козачій Лопані, ракета по Харкову
08:35
Медогляди з ризиком для життя: чи мають діти Харкова бігати по лікарях

Ви читали новину: «У лікарнях залишаються троє постраждалих від удару по Харкову – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 10:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про стан людей, які отримали поранення внаслідок удару російської ракети “Іскандер” по центру міста".