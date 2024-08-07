У лікарнях залишаються троє постраждалих від удару по Харкову – ХОВА
У ХОВА повідомили про стан людей, які отримали поранення внаслідок удару російської ракети “Іскандер” по центру міста.
“У медзакладах Харківщини залишаються троє постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 6 серпня. За повідомленнями медиків, наразі на стаціонарному лікуванні знаходиться троє людей. Серед них 35-річний чоловік, який із черепно-мозковою травмою в середньому стані перебуває у нейрохірургічному відділенні та 29-ти та 32-річні жінки. Постраждалі – на лікуванні у відділенні хірургії з уламковими пораненнями, їхній стан розцінюють як середньої тяжкості“, – поінформувала прессекретарка начальника ХОВА Олега Синєгубова Олена Шаповал.
Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові о 09:52. За попередніми даними, армія РФ вдарила по території житлової забудови в Шевченківському районі «Іскандером», повідомили в облпрокуратурі. Пошкодження отримали будівля поліклініки, офісні та гаражні приміщення, гуртожиток вишу, нежитлові будівлі та 25 автомобілів. У житлових багатоповерхівках вибиті вікна. Начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко поінформував про 12 постраждалих цивільних, серед них – восьмимісячний хлопчик та десять жінок. З-під завалів надзвичайники врятували п’ятьох людей.
Читайте також: Медогляди з ризиком для життя: чи мають діти Харкова бігати по лікарях
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, поранені, пострадалі, прилет, ракетний удар, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У лікарнях залишаються троє постраждалих від удару по Харкову – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 10:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про стан людей, які отримали поранення внаслідок удару російської ракети “Іскандер” по центру міста".