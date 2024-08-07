На Харьковщине столкнулись ВАЗ и мотоцикл, за рулем которого был подросток

Ранение в результате ДТП получил подросток, находившийся за рулем мотоцикла.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 7 августа около 10:10 в городе Богодухов столкнулись авто «ВАЗ 2109» под управлением 37-летнего водителя и мотоцикл «Spark», за рулем которого находился 16-летний парень.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения, а водителя мотоцикла с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали.

Правоохранители изъяли транспортные средства и направили их на площадку временного содержания. Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.