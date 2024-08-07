Live
  • Ср 07.08.2024
  • Харків  +29°С
  • USD 41.04
  • EUR 44.79

На Харківщині зіткнулися ВАЗ і мотоцикл, за кермом якого був підліток (фото)

Події 15:38   07.08.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині зіткнулися ВАЗ і мотоцикл, за кермом якого був підліток (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Поранення внаслідок ДТП отримав підліток, який був за кермом мотоцикла.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 7 серпня близько 10:10 у місті Богодухів зткнулися авто «ВАЗ 2109» під керуванням 37-річного водія та мотоцикл «Spark», за кермом якого був 16-річний хлопець.

Внаслідок аварії автівки отримали механічні пошкодження, а водія мотоцикла з численними тілесними ушкодженнями шпиталізували.

Правоохоронці вилучили транспортні засоби та направили їх на майданчик тимчасового утримання. Всі обставини ДТП встановлюють слідчі.

01
Фото: ГУНП в Харківській області
02
Фото: ГУНП в Харківській області
03
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: ДТП із постраждалими у Лозовій: зіткнулися два авто, одне – перекинулось

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині зіткнулися ВАЗ і мотоцикл, за кермом якого був підліток (фото)
На Харківщині зіткнулися ВАЗ і мотоцикл, за кермом якого був підліток (фото)
07.08.2024, 15:38
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
Головні новини Харкова 6.08: “приліт” ракети – один загиблий, 12 постраждалих
06.08.2024, 22:00
У Харкові анонсували ЛГБТ-прайд: військові вже відреагували на подію
У Харкові анонсували ЛГБТ-прайд: військові вже відреагували на подію
07.08.2024, 15:02
Без води у четвер залишаться декілька вулиць у Харкові: адреси
Без води у четвер залишаться декілька вулиць у Харкові: адреси
07.08.2024, 13:39
Ворог посилює угруповання військ поблизу Вовчанська – Синєгубов про фронт
Ворог посилює угруповання військ поблизу Вовчанська – Синєгубов про фронт
07.08.2024, 14:09
Харків’яни пропонують повторно перейменувати пр. Гагаріна та метро
Харків’яни пропонують повторно перейменувати пр. Гагаріна та метро
07.08.2024, 12:13

Новини за темою:

12:42
ДТП із постраждалими у Лозовій: зіткнулися два авто, одне – перекинулось
15:45
9-річна дитина постраждала в ДТП у Харкові: подробиці (фото)
14:41
Аварія за участю тролейбуса сталася в Харкові: поліція шукає свідків (фото)
15:15
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися вантажівка й мотоцикл (фото)
15:54
Смертельна ДТП на Харківщині, де загинула дитина: поліція показала більше фото

Ви читали новину: «На Харківщині зіткнулися ВАЗ і мотоцикл, за кермом якого був підліток (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 15:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранення внаслідок ДТП отримав підліток, який був за кермом мотоцикла.".