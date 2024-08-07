На Харківщині зіткнулися ВАЗ і мотоцикл, за кермом якого був підліток (фото)

Поранення внаслідок ДТП отримав підліток, який був за кермом мотоцикла.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 7 серпня близько 10:10 у місті Богодухів зткнулися авто «ВАЗ 2109» під керуванням 37-річного водія та мотоцикл «Spark», за кермом якого був 16-річний хлопець.

Внаслідок аварії автівки отримали механічні пошкодження, а водія мотоцикла з численними тілесними ушкодженнями шпиталізували.

Правоохоронці вилучили транспортні засоби та направили їх на майданчик тимчасового утримання. Всі обставини ДТП встановлюють слідчі.