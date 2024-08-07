На Харківщині зіткнулися ВАЗ і мотоцикл, за кермом якого був підліток (фото)
Фото: ГУНП в Харківській області
Поранення внаслідок ДТП отримав підліток, який був за кермом мотоцикла.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 7 серпня близько 10:10 у місті Богодухів зткнулися авто «ВАЗ 2109» під керуванням 37-річного водія та мотоцикл «Spark», за кермом якого був 16-річний хлопець.
Внаслідок аварії автівки отримали механічні пошкодження, а водія мотоцикла з численними тілесними ушкодженнями шпиталізували.
Правоохоронці вилучили транспортні засоби та направили їх на майданчик тимчасового утримання. Всі обставини ДТП встановлюють слідчі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 15:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранення внаслідок ДТП отримав підліток, який був за кермом мотоцикла.".