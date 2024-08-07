В ДТП погибла чиновница Харьковского горсовета: подробности

В Харьковском горсовете сообщили, что сегодня, 7 августа, в результате аварии погибла заместитель директора департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

«На протяжении многих лет Татьяна Ивановна работала над совершенствованием сферы здравоохранения, беспокоясь о том, чтобы харьковчане получали медицинские услуги на самом высоком уровне. Мы навсегда запомним ее как настоящего профессионала своего дела и преданную патриотку родного Харькова», — отметили в мэрии.

Там также выразили соболезнования семье и близким погибшей чиновницы.