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В ДТП погибла чиновница Харьковского горсовета: подробности

Общество 16:23   07.08.2024
Виктория Яковенко
В ДТП погибла чиновница Харьковского горсовета: подробности Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете сообщили, что сегодня, 7 августа, в результате аварии погибла заместитель директора департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

«На протяжении многих лет Татьяна Ивановна работала над совершенствованием сферы здравоохранения, беспокоясь о том, чтобы харьковчане получали медицинские услуги на самом высоком уровне. Мы навсегда запомним ее как настоящего профессионала своего дела и преданную патриотку родного Харькова», — отметили в мэрии.

Там также выразили соболезнования семье и близким погибшей чиновницы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщили, что сегодня, 7 августа, в результате аварии погибла заместитель директора департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.".