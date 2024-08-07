У ДТП загинула чиновниця Харківської міськради: подробиці
Фото: Харківська міськрада
У Харківській міськраді повідомили, що сьогодні, 7 серпня, внаслідок аварії загинула заступниця директора департаменту охорони здоров’я Тетяна Бакалова.
«Упродовж багатьох років Тетяна Іванівна невтомно працювала над вдосконаленням сфери охорони здоров’я, переймаючись тим, щоб харків’яни отримували медичні послуги на найвищому рівні. Ми назавжди запам’ятаємо її як справжнього професіонала своєї справи та віддану патріотку рідного Харкова», – зазначили у мерії.
Там висловили співчуття родині та близьким загиблої чиновниці.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 16:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді повідомили, що сьогодні, 7 серпня, внаслідок аварії загинула заступниця директора департаменту охорони здоров’я Тетяна Бакалова.".