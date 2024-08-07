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Харьковские синоптики предупредили об опасности днем 7 августа

Погода 07:23   07.08.2024
Оксана Горун
Харьковские синоптики предупредили об опасности днем 7 августа Фото: МГ «Объектив»

В Харькове и области объявлен I уровень опасности, желтый, проинформировали синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине на 7 августа. Днем 7 августа по городу и области ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — проинформировал утром 7 августа гидрометцентр.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 07:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области объявлен I уровень опасности, желтый, проинформировали синоптики Регионального центра по гидрометеорологии".