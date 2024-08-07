Харьковские синоптики предупредили об опасности днем 7 августа

В Харькове и области объявлен I уровень опасности, желтый, проинформировали синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине на 7 августа. Днем 7 августа по городу и области ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — проинформировал утром 7 августа гидрометцентр.