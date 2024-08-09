Масовані обстріли Харківщини з РСЗВ: з’явилися фото наслідків
Харківська обласна прокуратура повідомила, що з вечора 8 серпня та вночі армія РФ обстрілювала з РСЗВ житлові квартали Куп’янська, Золочева та Борової. Скрізь – масштабні руйнування, є поранені.
“8 серпня приблизно з 19:20 до 22:45 збройні сили рф обстрілювали м. Куп’янськ з РСЗВ. Постраждали троє мирних жителів: 57-річну жінку та 39-річного чоловіка з пораненнями доставили до лікарні, ще один 44-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі, будівлю магазину, станцію медичної допомоги“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Також одразу після опівночі армія РФ з РСЗВ обстріляла Борову – там пошкоджені приватні домоволодіння, житлова багатоповерхівка, медустанова, будівля місцевого підприємства, автомобілі та автобус. Близько 2:30 також із РСЗВ ударили по Золочеву. Там пошкоджено десяток житлових будинків. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 09:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що з вечора 8 серпня та вночі армія РФ обстрілювала з РСЗВ житлові квартали Куп’янська, Золочева та Борової. Скрізь – масштабні руйнування, є поранені".