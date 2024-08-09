Массированные обстрелы Харьковщины из РСЗО: появились фото последствий
Харьковская областная прокуратура сообщила, что с вечера 8 августа и ночью армия РФ обстреливала из РСЗО жилые кварталы Купянска, Золочева и Боровой. Везде — масштабные разрушения, есть раненые.
«8 августа примерно с 19:20 до 22:45 вооруженные силы рф обстреливали г. Купянск из РСЗО. Пострадали три мирных жителя: 57-летнюю женщину и 39-летнего мужчину с ранениями доставили в больницу, еще один 44-летний мужчина отказался от госпитализации. Повреждены жилые дома, гаражи, автомобили, здание магазина, станция медицинской помощи», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Также сразу после полуночи армия РФ из РСЗО обстреляла Боровую — там повреждены частные домовладения, жилая многоэтажка, медучреждение, здание местного предприятия, автомобили и автобус. Около 2:30 также из РСЗО ударили по Золочеву. Там поврежден десяток жилых домов. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, прокуратура, разрушения, рсзо, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 09:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что с вечера 8 августа и ночью армия РФ обстреливала из РСЗО жилые кварталы Купянска, Золочева и Боровой. Везде — масштабные разрушения, есть раненые".