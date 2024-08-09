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Пошкоджені російські склади з КАБами та комплекси ППО – Генштаб (відео)

Події 10:24   09.08.2024
Оксана Горун
Пошкоджені російські склади з КАБами та комплекси ППО – Генштаб (відео)

Генштаб ЗСУ повідомив про успішні удари по російському аеродрому “Ліпецьк” та комплексам ППО на тимчасово окупованій території Донецької області. Пошкоджені радари та склади з бомбами, інформацію про стан ворожих літаків уточнюють.

“Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому “Ліпецьк” (Ліпецька область, рф). В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі “Ліпецьк” базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил рф. Результати ураження уточнюються”, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Відео пожежі та “багаторазової детонації” активно публікували у російських телеграм-каналах.

Увага! На деяких відео присутня ненормативна лексика.

Також Генштаб ЗСУ поінформував, що Сили оборони вдарили по комплексах ППО РФ у Донецькій області.

“Бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів”, – прокоментували у ГШ.

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Там зазначили, що по ворожих цілях працювали українські ракетники спільно із СБУ та Силами безпілотних систем ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 10:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про успішні удари по російському аеродрому “Ліпецьк” та комплексам ППО на тимчасово окупованій території Донецької області. Пошкоджені радари та склади з бомбами, інформацію про стан ворожих літаків уточнюють".