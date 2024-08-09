Пошкоджені російські склади з КАБами та комплекси ППО – Генштаб (відео)

Генштаб ЗСУ повідомив про успішні удари по російському аеродрому “Ліпецьк” та комплексам ППО на тимчасово окупованій території Донецької області. Пошкоджені радари та склади з бомбами, інформацію про стан ворожих літаків уточнюють.

“Сьогодні вночі Сили оборони України завдали удару по аеродрому “Ліпецьк” (Ліпецька область, рф). В ході атаки уражено склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів в районі летовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі “Ліпецьк” базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил рф. Результати ураження уточнюються”, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Відео пожежі та “багаторазової детонації” активно публікували у російських телеграм-каналах.

Увага! На деяких відео присутня ненормативна лексика.

Також Генштаб ЗСУ поінформував, що Сили оборони вдарили по комплексах ППО РФ у Донецькій області.

“Бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох – від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів”, – прокоментували у ГШ.

Там зазначили, що по ворожих цілях працювали українські ракетники спільно із СБУ та Силами безпілотних систем ЗСУ.