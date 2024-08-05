Удар по аеродрому “Морозовск” у РФ: у ГУР повідомили деталі та показали фото

Головне управління Міноборони (ГУР) поінформувало про наслідки удару по аеродрому “Морозовск”, який здійснили в ніч на суботу, 3 серпня.

“Дані космічної розвідки свідчать ― внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора росії “морозовск” у ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками ― поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів. Повністю знищено ворожий склад авіаційного озброєння ― від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі”, – поінформувала пресслужба ГУР 5 серпня.

Відео з детонацією БК на аеродромі активно постили в соцмережах вночі та протягом дня 3 серпня.

Відео: телеграм Дениса Казанського

За даними ГУР, помітні пошкодження отримали також чотири технічні будівлі та два ангари. Розвідники опублікували супутникові знімки руйнувань на ворожому аеродромі.