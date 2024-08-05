Удар по аэродрому «Морозовск» в РФ: в ГУР сообщили детали и показали фото
Главное управление Минобороны (ГУР) проинформировало о последствиях удара по аэродрому «Морозовск», который произвели в ночь на субботу, 3 августа.
«Данные космической разведки свидетельствуют ― в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора россии «морозовск» в ростовской области 3 августа 2024 года уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены осколками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов. Полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения – от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли», — проинформировала пресс-служба ГУР 5 августа.
Видео с детонацией БК на аэродроме активно постили в соцсетях ночью и в течение дня 3 августа.
Видео: telegram Дениса Казанского
По данным ГУР, заметные повреждения получили также четыре технических здания и два ангара. Разведчики опубликовали спутниковые фото разрушений на вражеском аэродроме.
Читайте также: Генштаб: повреждены четыре пусковых С-400 и затоплена подводная лодка РФ
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Украина; Теги: аэродром, ГУР, знищили, удар, уничтожили;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар по аэродрому «Морозовск» в РФ: в ГУР сообщили детали и показали фото»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 10:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление Минобороны (ГУР) проинформировало о последствиях удара по аэродрому «Морозовск», который произвели в ночь на субботу, 3 августа".