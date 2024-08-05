Удар по аэродрому «Морозовск» в РФ: в ГУР сообщили детали и показали фото

Главное управление Минобороны (ГУР) проинформировало о последствиях удара по аэродрому «Морозовск», который произвели в ночь на субботу, 3 августа.

«Данные космической разведки свидетельствуют ― в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора россии «морозовск» в ростовской области 3 августа 2024 года уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены осколками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов. Полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения – от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли», — проинформировала пресс-служба ГУР 5 августа.

Видео с детонацией БК на аэродроме активно постили в соцсетях ночью и в течение дня 3 августа.

Видео: telegram Дениса Казанского

По данным ГУР, заметные повреждения получили также четыре технических здания и два ангара. Разведчики опубликовали спутниковые фото разрушений на вражеском аэродроме.