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Генштаб: повреждены четыре пусковых С-400 и затоплена подводная лодка РФ

Происшествия 16:50   03.08.2024
Оксана Горун
Генштаб: повреждены четыре пусковых С-400 и затоплена подводная лодка РФ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ подтвердил информацию об успешной отработке Сил обороны по технике врага во временно оккупированном Крыму.

«По подтвержденной информации вчера подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-морских сил Вооруженных сил Украины существенно повреждены четыре пусковые установки ЗРК «Триумф». Также в порту Севастополя успешно поражена подлодка черноморского флота рф «Ростов-на-Дону». В результате попадания лодка затонула на месте», — сообщил Генштаб ВСУ 3 августа.

В ГШ отметили, что «Ростов-на-Дону» — одна из четырех российских подлодок класса «Kilo», способных применять ракеты «Калибр». По этому судну уже били ранее.

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«13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения. В дальнейшем производился его ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подлодки оценивается в 300 миллионов долларов. Уничтожение «Ростов-на-Дону» в очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря», — подчеркнули в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ подтвердил информацию об успешной отработке Сил обороны по технике врага во временно оккупированном Крыму".