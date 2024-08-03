Генштаб: пошкоджені чотири пускові С-400 і затоплений підводний човен РФ
Генштаб ЗСУ підтвердив інформацію про успішне відпрацювання Сил оборони по техніці ворога в тимчасово окупованому Криму.
“За підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил Збройних сил України суттєво пошкоджено чотири пускові установки ЗРК “Тріумф”. Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф “Ростов-на-Дону”. У результаті влучання човен затонув на місці“, – повідомив Генштаб ЗСУ 3 серпня.
У ГШ зазначили, що “Ростов-на-Дону” – один із чотирьох російських підводних човнів класу “Kilo”, що здатні застосовувати ракети “Калібр”. По цьому судну вже били раніше.
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“13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів. Знищення “Ростов-на-Дону” черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря“, – наголосили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 16:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ підтвердив інформацію про успішне відпрацювання Сил оборони по техніці ворога в тимчасово окупованому Криму".