Генштаб: пошкоджені чотири пускові С-400 і затоплений підводний човен РФ

Генштаб ЗСУ підтвердив інформацію про успішне відпрацювання Сил оборони по техніці ворога в тимчасово окупованому Криму.

“За підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил Збройних сил України суттєво пошкоджено чотири пускові установки ЗРК “Тріумф”. Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф “Ростов-на-Дону”. У результаті влучання човен затонув на місці“, – повідомив Генштаб ЗСУ 3 серпня.

У ГШ зазначили, що “Ростов-на-Дону” – один із чотирьох російських підводних човнів класу “Kilo”, що здатні застосовувати ракети “Калібр”. По цьому судну вже били раніше.

“13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів. Знищення “Ростов-на-Дону” черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря“, – наголосили в Генштабі.