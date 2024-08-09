Повреждены российские склады с КАБами и комплексы ПВО — Генштаб (видео)

Генштаб ВСУ сообщил об успешных ударах по российскому аэродрому «Липецк» и комплексам ПВО на временно оккупированной территории Донецкой области. Повреждены радары и склады с бомбами, информацию о состоянии вражеских самолетов уточняют.

«Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому «Липецк» (Липецка область, рф). В ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома. Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация. Известно, что на аэродроме Липецк базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил России. Результаты поражения уточняются», — проинформировал Генштаб.

Видео пожара и «многократной детонации» активно публиковали в российских telegram-каналах.

Внимание! На некоторых видео присутствует ненормативная лексика.

Также Генштаб ВСУ проинформировал, что Силы обороны ударили по комплексам ПВО РФ в Донецкой области.

«Боевая работа осуществлялась по трем радарам противника: двум – от комплексов С-350 и одному С-300. Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. Что касается других двух целей, информация пока уточняется. В то же время зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов», — прокомментировали в ГШ.

Там отметили, что по вражеским целям работали украинские ракетчики совместно с СБУ и Силами беспилотных систем ВСУ.