У місті на Харківщині мати загубила 8-річну доньку: дівчинку шукала поліція

Близько 18-ї години 9 серпня у місті Ізюм місцева мешканка повідомила в поліцію, що її восьмирічна донька пішла гуляти з друзями у дворі та не повернулася.

Правоохоронці одразу вирушили на пошуки дівчинки – поспілкувалися з її знайомими, відвідали місця, де вона могла перебувати, та вже за годину розшукали. Дитина гуляла неподалік свого будинку, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці повернули дівчинку додому та провели з нею та батьками профілактичну бесіду.