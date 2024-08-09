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У місті на Харківщині мати загубила 8-річну доньку: дівчинку шукала поліція

Суспільство 20:18   09.08.2024
Олена Нагорна
У місті на Харківщині мати загубила 8-річну доньку: дівчинку шукала поліція Фото: ГУ НП у Харківській області

Близько 18-ї години 9 серпня у місті Ізюм місцева мешканка повідомила в поліцію, що її восьмирічна донька пішла гуляти з друзями у дворі та не повернулася.

Правоохоронці одразу вирушили на пошуки дівчинки – поспілкувалися з її знайомими, відвідали місця, де вона могла перебувати, та вже за годину розшукали. Дитина гуляла неподалік свого будинку, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці повернули дівчинку додому та провели з нею та батьками профілактичну бесіду.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 20:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 18-ї години 9 серпня у місті Ізюм місцева мешканка повідомила в поліцію, що її восьмирічна донька пішла гуляти з друзями у дворі та не повернулася.".