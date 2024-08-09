В городе на Харьковщине мать потеряла 8-летнюю дочь: девочку искала полиция

Около 18 часов 9 августа в городе Изюм местная жительница сообщила в полицию, что ее восьмилетняя дочь пошла гулять с друзьями во дворе и не вернулась.

Правоохранители сразу отправились на поиски девочки — пообщались с ее знакомыми, посетили места, где она могла находиться, и уже через час разыскали. Ребенок гулял недалеко от своего дома, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители вернули девочку домой и провели с ней и родителями профилактическую беседу.