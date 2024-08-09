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В городе на Харьковщине мать потеряла 8-летнюю дочь: девочку искала полиция

Общество 20:18   09.08.2024
Елена Нагорная
В городе на Харьковщине мать потеряла 8-летнюю дочь: девочку искала полиция Фото: ГУ НП в Харьковской области

Около 18 часов 9 августа в городе Изюм местная жительница сообщила в полицию, что ее восьмилетняя дочь пошла гулять с друзьями во дворе и не вернулась.

Правоохранители сразу отправились на поиски девочки — пообщались с ее знакомыми, посетили места, где она могла находиться, и уже через час разыскали. Ребенок гулял недалеко от своего дома, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители вернули девочку домой и провели с ней и родителями профилактическую беседу.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 20:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18 часов 9 августа в городе Изюм местная жительница сообщила в полицию, что ее восьмилетняя дочь пошла гулять с…".