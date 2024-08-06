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Ушел из дома: подростка нашли на железнодорожной станции на Харьковщине

Общество 16:54   06.08.2024
Виктория Яковенко
Ушел из дома: подростка нашли на железнодорожной станции на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

12-летний парень пропал на Харьковщине – ушел из дома и не вернулся.

6 августа около 13:00 к правоохранителям обратилась 48-летняя жительница села Низовка. Женщина сообщила, что утром ее 12-летний приемный сын ушел из дома и не вернулся, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители через час разыскали ребенка. Он находился на железнодорожной станции в селе Артемовка.

Сотрудники полиции провели с несовершеннолетним и семьей профилактическую беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12-летний парень пропал на Харьковщине – ушел из дома и не вернулся.".