Ушел из дома: подростка нашли на железнодорожной станции на Харьковщине

12-летний парень пропал на Харьковщине – ушел из дома и не вернулся.

6 августа около 13:00 к правоохранителям обратилась 48-летняя жительница села Низовка. Женщина сообщила, что утром ее 12-летний приемный сын ушел из дома и не вернулся, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители через час разыскали ребенка. Он находился на железнодорожной станции в селе Артемовка.

Сотрудники полиции провели с несовершеннолетним и семьей профилактическую беседу.