Ушел из дома: подростка нашли на железнодорожной станции на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
12-летний парень пропал на Харьковщине – ушел из дома и не вернулся.
6 августа около 13:00 к правоохранителям обратилась 48-летняя жительница села Низовка. Женщина сообщила, что утром ее 12-летний приемный сын ушел из дома и не вернулся, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители через час разыскали ребенка. Он находился на железнодорожной станции в селе Артемовка.
Сотрудники полиции провели с несовершеннолетним и семьей профилактическую беседу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: железнодорожная, искали, подросток, полиция, пропал, станция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12-летний парень пропал на Харьковщине – ушел из дома и не вернулся.".