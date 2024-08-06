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Пішов з дому: підлітка знайшли на залізничній станції на Харківщині

Суспільство 16:54   06.08.2024
Вікторія Яковенко
Пішов з дому: підлітка знайшли на залізничній станції на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

12-річний хлопець зник на Харківщині – пішов з дому та не повернувся.

6 серпня близько 13:00 до правоохоронців звернулася 48-річна мешканка села Низівка. Жінка повідомила, що вранці її 12-річний прийомний син пішов з дому та не повернувся, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці за годину розшукали дитину. Він знаходився на залізничній станції в селі Артемівка.

Працівники поліції провели з неповнолітнім та родиною профілактичну бесіду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12-річний хлопець зник на Харківщині – пішов з дому та не повернувся.".