Пішов з дому: підлітка знайшли на залізничній станції на Харківщині
Фото: ГУНП в Харківській області
12-річний хлопець зник на Харківщині – пішов з дому та не повернувся.
6 серпня близько 13:00 до правоохоронців звернулася 48-річна мешканка села Низівка. Жінка повідомила, що вранці її 12-річний прийомний син пішов з дому та не повернувся, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці за годину розшукали дитину. Він знаходився на залізничній станції в селі Артемівка.
Працівники поліції провели з неповнолітнім та родиною профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12-річний хлопець зник на Харківщині – пішов з дому та не повернувся.".