Пішов з дому: підлітка знайшли на залізничній станції на Харківщині

12-річний хлопець зник на Харківщині – пішов з дому та не повернувся.

6 серпня близько 13:00 до правоохоронців звернулася 48-річна мешканка села Низівка. Жінка повідомила, що вранці її 12-річний прийомний син пішов з дому та не повернувся, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці за годину розшукали дитину. Він знаходився на залізничній станції в селі Артемівка.

Працівники поліції провели з неповнолітнім та родиною профілактичну бесіду.