Жінка вижила після падіння з 9 поверху в Харкові – поліція (відео)

30-річна харків’янка випала з 9 поверху багатоповерхівки на вул. Академіка Павлова, повідомили у Нацполіції.

Подія сталася 8 серпня. У поліцію про неї повідомили о 19:16.

“Поліцією встановлено, що під час вживання спиртних напоїв 30-річна жінка випала з вікна дев’ятого поверху. З численними травмами у важкому стані її доставили в лікарню”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Лікарі оцінюють стан пацієнтки як тяжкий. А поліціянти відкрили кримінальне провадження за статтею “Умисне вбивство” та розбираються в обставинах НП.

“В ході огляду місця події виявлено та вилучено речові докази, які відправлені на експертне дослідження. Призначена низка судових експертиз”, – поінформували в поліції.

Свідки подій у соцмережах повідомляли, що чоловік викинув жінку з 9-го поверху та втік у бік метро “Студентська” з ножем.