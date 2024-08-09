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Жінка вижила після падіння з 9 поверху в Харкові – поліція (відео)

Події 11:38   09.08.2024
Оксана Горун
Жінка вижила після падіння з 9 поверху в Харкові – поліція (відео)

30-річна харків’янка випала з 9 поверху багатоповерхівки на вул. Академіка Павлова, повідомили у Нацполіції.

Подія сталася 8 серпня. У поліцію про неї повідомили о 19:16.

“Поліцією встановлено, що під час вживання спиртних напоїв 30-річна жінка випала з вікна дев’ятого поверху. З численними травмами у важкому стані її доставили в лікарню”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Лікарі оцінюють стан пацієнтки як тяжкий. А поліціянти відкрили кримінальне провадження за статтею “Умисне вбивство” та розбираються в обставинах НП.

“В ході огляду місця події виявлено та вилучено речові докази, які відправлені на експертне дослідження. Призначена низка судових експертиз”, – поінформували в поліції.

Свідки подій у соцмережах повідомляли, що чоловік викинув жінку з 9-го поверху та втік у бік метро “Студентська” з ножем.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 11:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "30-річна харків’янка випала з 9 поверху багатоповерхівки на вул. Академіка Павлова, повідомили у Нацполіції".