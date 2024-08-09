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Женщина выжила после падения с 9 этажа в Харькове — полиция (видео)

Происшествия 11:38   09.08.2024
Оксана Горун
Женщина выжила после падения с 9 этажа в Харькове — полиция (видео)

30-летняя харьковчанка выпала с 9 этажа многоэтажки на ул. Академика Павлова, сообщили в Нацполиции.

Происшествие случилось 8 августа. В полицию о нем сообщили в 19:16.

«Полицией установлено, что при употреблении спиртных напитков 30-летняя женщина выпала из окна девятого этажа. С многочисленными травмами в тяжелом состоянии ее доставили в больницу», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое. А полицейские открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство» и разбираются в обстоятельствах ЧП.

«В ходе осмотра места происшествия выявлены и изъяты вещественные доказательства, отправленные на экспертное исследование. Назначен ряд судебных экспертиз», — проинформировали в полиции.

Свидетели событий в соцсетях сообщали, что некий мужчина выкинул женщину с 9 этажа и сбежал в сторону метро «Студенческая» с ножом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 11:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летняя харьковчанка выпала с 9 этажа многоэтажки на ул. Академика Павлова, сообщили в Нацполиции.".