Женщина выжила после падения с 9 этажа в Харькове — полиция (видео)
30-летняя харьковчанка выпала с 9 этажа многоэтажки на ул. Академика Павлова, сообщили в Нацполиции.
Происшествие случилось 8 августа. В полицию о нем сообщили в 19:16.
«Полицией установлено, что при употреблении спиртных напитков 30-летняя женщина выпала из окна девятого этажа. С многочисленными травмами в тяжелом состоянии ее доставили в больницу», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое. А полицейские открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство» и разбираются в обстоятельствах ЧП.
«В ходе осмотра места происшествия выявлены и изъяты вещественные доказательства, отправленные на экспертное исследование. Назначен ряд судебных экспертиз», — проинформировали в полиции.
Свидетели событий в соцсетях сообщали, что некий мужчина выкинул женщину с 9 этажа и сбежал в сторону метро «Студенческая» с ножом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: выжила, выпала из окна, новости Харькова, полиция;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 11:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30-летняя харьковчанка выпала с 9 этажа многоэтажки на ул. Академика Павлова, сообщили в Нацполиции.".