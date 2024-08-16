15 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська та Липців, повідомив Генштаб ЗСУ.
У Вовчанську триває бій.
7 разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Біля Глушківки, Кругляківки та Андріївки атаки відбиті Силами оборони.
Атака у бік Лозової ще триває. Йде бій. Окупанти завдали двох авіаударів КАБами по Куп’янську-Вузловому.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 17:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська та Липців, повідомив Генштаб ЗСУ.".