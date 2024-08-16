15 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська та Липців, повідомив Генштаб ЗСУ.

У Вовчанську триває бій.

7 разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Біля Глушківки, Кругляківки та Андріївки атаки відбиті Силами оборони.

Атака у бік Лозової ще триває. Йде бій. Окупанти завдали двох авіаударів КАБами по Куп’янську-Вузловому.