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15 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 17:29   16.08.2024
Оксана Якушко
15 атак здійснили росіяни на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська та Липців, повідомив Генштаб ЗСУ.

У Вовчанську триває бій.

7 разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Біля Глушківки, Кругляківки та Андріївки атаки відбиті Силами оборони.

Атака у бік Лозової ще триває. Йде бій. Окупанти завдали двох авіаударів КАБами по Куп’янську-Вузловому.

Читайте також: ГШ: сім боїв за добу на півночі Харківщини та 16 – на Куп’янському напрямку

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 17:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська та Липців, повідомив Генштаб ЗСУ.".