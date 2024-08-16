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15 атак совершили россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Происшествия 17:29   16.08.2024
Оксана Якушко
15 атак совершили россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска и Липцев, сообщил Генштаб ВСУ.

В Волчанске продолжается бой.

7 раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. Возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки атаки отражены силами обороны.

Атака в направлении Лозовой продолжается. Идет бой. Оккупанты нанесли два авиаудара КАБами по Купянск-Узловому.

Читайте также: ГШ: семь боев за сутки на севере Харьковщины и 16 — на Купянском направлении

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 17:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска и Липцев, сообщил Генштаб ВСУ.".