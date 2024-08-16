15 атак совершили россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска и Липцев, сообщил Генштаб ВСУ.
В Волчанске продолжается бой.
7 раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. Возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки атаки отражены силами обороны.
Атака в направлении Лозовой продолжается. Идет бой. Оккупанты нанесли два авиаудара КАБами по Купянск-Узловому.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска и Липцев, сообщил Генштаб ВСУ.".