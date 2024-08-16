15 атак совершили россияне в Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне 8 раз штурмовали позиции наших подразделений возле Волчанска и Липцев, сообщил Генштаб ВСУ.

В Волчанске продолжается бой.

7 раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. Возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки атаки отражены силами обороны.

Атака в направлении Лозовой продолжается. Идет бой. Оккупанты нанесли два авиаудара КАБами по Купянск-Узловому.