Через спеку фіксують спад рівня води у ріках Харківщини

Через спеку річка Сіверський Донець на Харківщині помітно обміліла і очікується подальший спад води у ній, повідомили у Харківському регіональному центрі гідрометеорології.

21 – 25 серпня на території Харківської області зберігатиметься спекотна погода без істотних опадів. Внаслідок таких погодних умов на річці Сіверський Дінець та його притоках очікується повільний спад рівнів води на 5 – 10 см за п’ять діб.

На річці Сіверський Дінець біля с. Протопопівка та с. Яремівка, на р.Уди біля смт. Пересічне поточні рівні води досягли багаторічного мінімуму за серпень та очікується подальше їх зниження.