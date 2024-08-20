Через спеку фіксують спад рівня води у ріках Харківщини
Через спеку річка Сіверський Донець на Харківщині помітно обміліла і очікується подальший спад води у ній, повідомили у Харківському регіональному центрі гідрометеорології.
21 – 25 серпня на території Харківської області зберігатиметься спекотна погода без істотних опадів. Внаслідок таких погодних умов на річці Сіверський Дінець та його притоках очікується повільний спад рівнів води на 5 – 10 см за п’ять діб.
На річці Сіверський Дінець біля с. Протопопівка та с. Яремівка, на р.Уди біля смт. Пересічне поточні рівні води досягли багаторічного мінімуму за серпень та очікується подальше їх зниження.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2024 в 19:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через спеку річка Сіверський Донець на Харківщині помітно обміліла і очікується подальший спад води у ній, повідомили у Харківському регіональному центрі гідрометеорології.".