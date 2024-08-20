Из-за жары фиксируют спад уровня воды в реках Харьковщины
Из-за жары река Северский Донец в Харьковской области заметно обмелела и ожидается дальнейший спад воды в ней, сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
21-25 августа на территории Харьковской области будет сохраняться жаркая погода без существенных осадков. В результате таких погодных условий на реке Северский Донец и его притоках ожидается медленный спад уровней воды на 5-10 см за пять суток.
На реке Северский Донец возле с. Протопоповка и с. Яремовка, на р. Уды возле пгт. Рядовые текущие уровни воды достигли минимальных многолетних величин за август и ожидается дальнейшее их снижение.
Читайте также: Реки на Харьковщине обмелели, уровень воды продолжит падать — предупреждение
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: жара, Северский Донец, уровень воды, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за жары фиксируют спад уровня воды в реках Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 19:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за жары река Северский Донец в Харьковской области заметно обмелела и ожидается дальнейший спад воды в ней, сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.".