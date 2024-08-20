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Из-за жары фиксируют спад уровня воды в реках Харьковщины

Общество 19:39   20.08.2024
Оксана Якушко
Из-за жары фиксируют спад уровня воды в реках Харьковщины

Из-за жары река Северский Донец в Харьковской области заметно обмелела и ожидается дальнейший спад воды в ней, сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

21-25 августа на территории Харьковской области будет сохраняться жаркая погода без существенных осадков. В результате таких погодных условий на реке Северский Донец и его притоках ожидается медленный спад уровней воды на 5-10 см за пять суток.

На реке Северский Донец возле с. Протопоповка и с. Яремовка, на р. Уды возле пгт. Рядовые текущие уровни воды достигли минимальных многолетних величин за август и ожидается дальнейшее их снижение.

Читайте также: Реки на Харьковщине обмелели, уровень воды продолжит падать — предупреждение

Автор: Оксана Якушко
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  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за жары река Северский Донец в Харьковской области заметно обмелела и ожидается дальнейший спад воды в ней, сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.".