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«Хотіли, щоб запрацювала до 1 вересня» – Терехов про нову систему тривог

Суспільство 11:09   21.08.2024
Вікторія Яковенко
«Хотіли, щоб запрацювала до 1 вересня» – Терехов про нову систему тривог Фото: Харківська міськрада

Диференційована система тривога у Харкові має запрацювати наприкінці осені, на це сподівається мер міста Ігор Терехов.

«Ми дуже хотіли, щоб вона 1 вересня запрацювала, але це неможливо. Бо це дуже складна річ. У нас є вже технічні можливості, ми профінансували встановлення повітряних тривог. Це ціла система, яка буде пов’язана із державною системою повітряних тривог. У нас все відпрацьовано, але є технічне завдання», – зазначив Терехов в етері нацмарафону.

Нагадаємо, на останній сесії Харківської міськради, яка проходила 30 липня, мер Ігор Терехов повідомив, що на впровадження системи диференціації повітряних тривог, яку планують запустити в роботу вже восени, місто отримало фінансування. Він також уточнив, що “є домовленості з Генштабом щодо підключення цієї системи”. Однак голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що запустити таку систему тривог у Харкові неможливо. Він пояснив, що усі сирени, які лунають наразі – є небезпечними. Адже “коли злітає МіГ для пуску КАБ або інший літак, і він випускає КАБ, який летить вже по балістичній траєкторії, то ми не знаємо, він летить або до Липців, або до Харкова”, процитував Синєгубов слова Головнокомандувача ЗСУ Сирського. У Харківській міськраді наголосили, що нова система тривог у місті необхідна.

 

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 11:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Диференційована система тривога у Харкові має запрацювати наприкінці осені, на це сподівається мер міста Ігор Терехов.".