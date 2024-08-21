«Хотели, чтобы заработала до 1 сентября» — Терехов о новой системе тревог

Дифференцированная система тревог в Харькове должна заработать в конце осени, на это надеется мэр города Игорь Терехов.

«Мы очень хотели, чтобы она 1 сентября заработала, но это невозможно. Это очень сложная вещь. У нас уже есть технические возможности, мы профинансировали установку воздушных тревог. Это целая система, которая будет связана с государственной системой воздушных тревог. У нас все отработано, но есть техническая задача», — отметил Терехов в эфире нацмарафона.

Напомним, на последней сессии Харьковского горсовета, которая проходила 30 июля, мэр Игорь Терехов сообщил, что на внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу уже осенью, город получил финансирование. Он также уточнил, что «есть договоренности с Генштабом о подключении этой системы». Однако глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что запустить такую ​​систему тревог в Харькове невозможно. Он пояснил, что все сирены, которые раздаются сейчас — опасны. Ведь «когда взлетает МиГ для пуска КАБ или другой самолет, и он выпускает КАБ, который летит уже по баллистической траектории, то мы не знаем, он летит либо в Липцы, либо в Харьков», процитировал Синегубов слова Главнокомандующего ВСУ Сырского. В Харьковском горсовете отметили, что новая система тревог в городе необходима.