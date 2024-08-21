«Хотели, чтобы заработала до 1 сентября» — Терехов о новой системе тревог
Дифференцированная система тревог в Харькове должна заработать в конце осени, на это надеется мэр города Игорь Терехов.
«Мы очень хотели, чтобы она 1 сентября заработала, но это невозможно. Это очень сложная вещь. У нас уже есть технические возможности, мы профинансировали установку воздушных тревог. Это целая система, которая будет связана с государственной системой воздушных тревог. У нас все отработано, но есть техническая задача», — отметил Терехов в эфире нацмарафона.
Напомним, на последней сессии Харьковского горсовета, которая проходила 30 июля, мэр Игорь Терехов сообщил, что на внедрение системы дифференциации воздушных тревог, которую планируют запустить в работу уже осенью, город получил финансирование. Он также уточнил, что «есть договоренности с Генштабом о подключении этой системы». Однако глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что запустить такую систему тревог в Харькове невозможно. Он пояснил, что все сирены, которые раздаются сейчас — опасны. Ведь «когда взлетает МиГ для пуска КАБ или другой самолет, и он выпускает КАБ, который летит уже по баллистической траектории, то мы не знаем, он летит либо в Липцы, либо в Харьков», процитировал Синегубов слова Главнокомандующего ВСУ Сырского. В Харьковском горсовете отметили, что новая система тревог в городе необходима.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: сентябрь, система, терехов, тревога, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 11:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дифференцированная система тревог в Харькове должна заработать в конце осени, на это надеется мэр города Игорь Терехов.".