Названі області, де 27 серпня можуть вимикати світло: чого чекати Харківщині

У Харківській області у вівторок, 27 серпня, не планують застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

Вони можливі у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, інформує Група ДТЕК із посиланням на Укренерго.

Нагадаємо, повітряна атака РФ на Україну 26 серпня стала наймасованішою з початку повномасштабної війни, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Захисники неба виявили 236 засобів нападу супротивника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА. Ворог завдав масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по паливно-енергетичному сектору. В окремих регіонах були перебої з електрикою. У Харкові обленерго застосувало аварійні відключення, проте досить швидко їх замінили на традиційні погодинні. У ХОВА ситуацію в енергетиці регіону назвали стабільною.