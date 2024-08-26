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Названі області, де 27 серпня можуть вимикати світло: чого чекати Харківщині

Суспільство 21:15   26.08.2024
Олена Нагорна
Названі області, де 27 серпня можуть вимикати світло: чого чекати Харківщині

У Харківській області у вівторок, 27 серпня, не планують застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

Вони можливі у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, інформує Група ДТЕК із посиланням на Укренерго.

Нагадаємо, повітряна атака РФ на Україну 26 серпня стала наймасованішою з початку повномасштабної війни, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Захисники неба виявили 236 засобів нападу супротивника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА. Ворог завдав масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по паливно-енергетичному сектору. В окремих регіонах були перебої з електрикою. У Харкові обленерго застосувало аварійні відключення, проте досить швидко їх замінили на традиційні погодинні. У ХОВА ситуацію в енергетиці регіону назвали стабільною.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 21:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області у вівторок, 27 серпня, не планують застосовувати графіки стабілізаційних відключень.".