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Названы области, где 27 августа могут отключать свет: чего ждать Харьковщине

Общество 21:15   26.08.2024
Елена Нагорная
Названы области, где 27 августа могут отключать свет: чего ждать Харьковщине

В Харьковской области, по предварительной информации, во вторник, 27 августа, не планируют применять графики стабилизационных отключений.

Они возможны в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, информирует Группа ДТЭК со ссылкой на Укрэнерго.

Напомним, воздушная атака РФ на Украину 26 августа стала самой массированной с начала полномасштабной войны, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Защитники неба обнаружили 236 средств нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА. Враг нанес массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры, в частности по топливно-энергетическому сектору. В отдельных регионах были перебои с электричеством. В Харькове облэнерго применило аварийные отключения, однако достаточно быстро их заменили на традиционные почасовые. В ХОВА ситуацию в энергетике региона назвали стабильной.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 21:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области, по предварительной информации, во вторник, 27 августа, не планируют применять графики стабилизационных отключений.".