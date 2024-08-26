Названы области, где 27 августа могут отключать свет: чего ждать Харьковщине
В Харьковской области, по предварительной информации, во вторник, 27 августа, не планируют применять графики стабилизационных отключений.
Они возможны в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, информирует Группа ДТЭК со ссылкой на Укрэнерго.
Напомним, воздушная атака РФ на Украину 26 августа стала самой массированной с начала полномасштабной войны, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Защитники неба обнаружили 236 средств нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БпЛА. Враг нанес массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры, в частности по топливно-энергетическому сектору. В отдельных регионах были перебои с электричеством. В Харькове облэнерго применило аварийные отключения, однако достаточно быстро их заменили на традиционные почасовые. В ХОВА ситуацию в энергетике региона назвали стабильной.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: НЭК "Укрэнерго", світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 21:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области, по предварительной информации, во вторник, 27 августа, не планируют применять графики стабилизационных отключений.".