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“Прильот” не лише в Харкові, а й у Чугуєві – Синєгубов (оновлено)

Події 15:37   30.08.2024
Оксана Горун
“Прильот” не лише в Харкові, а й у Чугуєві – Синєгубов (оновлено)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: ворог вдарив вдень 30 серпня по цивільній інфраструктурі у двох містах Харківської області.

За попередніми даними, є влучання по цивільній інфраструктурі у місті Харків та Чугуїв. На цю хвилину – без постраждалих“, – написав Синєгубов.

Слідом він поінформував, що один з ударів КАБів пошкодив освітню установу в Харкові.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунало в Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 15:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: ворог вдарив вдень 30 серпня по цивільній інфраструктурі у двох містах Харківської області".