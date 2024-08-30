“Прильот” не лише в Харкові, а й у Чугуєві – Синєгубов (оновлено)
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: ворог вдарив вдень 30 серпня по цивільній інфраструктурі у двох містах Харківської області.
“За попередніми даними, є влучання по цивільній інфраструктурі у місті Харків та Чугуїв. На цю хвилину – без постраждалих“, – написав Синєгубов.
Слідом він поінформував, що один з ударів КАБів пошкодив освітню установу в Харкові.
Нагадаємо, кілька вибухів пролунало в Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, прилеты, сінєгубов, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 15:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: ворог вдарив вдень 30 серпня по цивільній інфраструктурі у двох містах Харківської області".