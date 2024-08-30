«Прилеты» не только в Харькове, но и в Чугуеве — Синегубов (обновлено)

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: враг ударил днем 30 августа по гражданской инфраструктуре в двух городах Харьковской области.

«По предварительным данным, есть попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове и Чугуеве. На эту минуту – без пострадавших», — написал Синегубов.

Следом он проинформировал, что один из ударов КАБ повредил образовательное учреждение в Харькове.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города.