Live
  • Пт 30.08.2024
  • Харьков  +32°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

«Прилеты» не только в Харькове, но и в Чугуеве — Синегубов (обновлено)

Происшествия 15:37   30.08.2024
Оксана Горун
«Прилеты» не только в Харькове, но и в Чугуеве — Синегубов (обновлено)

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: враг ударил днем 30 августа по гражданской инфраструктуре в двух городах Харьковской области.

«По предварительным данным, есть попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове и Чугуеве. На эту минуту – без пострадавших», — написал Синегубов.

Следом он проинформировал, что один из ударов КАБ повредил образовательное учреждение в Харькове.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает вражеский удар КАБами
В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает вражеский удар КАБами
30.08.2024, 15:23
ВС РФ на танках пытались везти подкрепления в центр Волчанска: чем закончилось
ВС РФ на танках пытались везти подкрепления в центр Волчанска: чем закончилось
29.08.2024, 09:50
Один из «прилетов» — по гражданской инфраструктуре в центре Харькова — Терехов
Один из «прилетов» — по гражданской инфраструктуре в центре Харькова — Терехов
30.08.2024, 15:34
Главные новости 30.08: аварийные отключения света, Харьков под ударом КАБов
Главные новости 30.08: аварийные отключения света, Харьков под ударом КАБов
30.08.2024, 15:45
«Прилеты» не только в Харькове, но и в Чугуеве — Синегубов (обновлено)
«Прилеты» не только в Харькове, но и в Чугуеве — Синегубов (обновлено)
30.08.2024, 15:37
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
Под Харьков перекидывают бригаду ВС РФ, созданную для войны в Чечне
28.08.2024, 18:53

Новости по теме:

22:46
Главные новости Харькова 29 августа: ПВО ночью сбивала ракеты под Харьковом
12:22
Взрывы будут слышны сегодня в обед в Харьковской области
11:26
РСЗО ночью по пригороду Харькова не били, Синегубов сообщил причину взрывов
00:45
Серию взрывов слышали в Харькове, Мельник призвал быть в укрытиях
08:23
Синегубов сообщил, куда «прилетело» 25 августа

Вы читали новость: ««Прилеты» не только в Харькове, но и в Чугуеве — Синегубов (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 15:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: враг ударил днем 30 августа по гражданской инфраструктуре в двух городах Харьковской области".