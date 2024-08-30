«Прилеты» не только в Харькове, но и в Чугуеве — Синегубов (обновлено)
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: враг ударил днем 30 августа по гражданской инфраструктуре в двух городах Харьковской области.
«По предварительным данным, есть попадания по гражданской инфраструктуре в Харькове и Чугуеве. На эту минуту – без пострадавших», — написал Синегубов.
Следом он проинформировал, что один из ударов КАБ повредил образовательное учреждение в Харькове.
Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, прилеты, синегубов, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 15:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: враг ударил днем 30 августа по гражданской инфраструктуре в двух городах Харьковской области".