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Шквали на Харківщині: синоптики оголосили штормове попередження

Суспільство 14:16   03.09.2024
Олена Нагорна
Шквали на Харківщині: синоптики оголосили штормове попередження Фото: depo.ua

Пориви вітру до 15-20 м/с прогнозують у Харкові та області вдень 3 вересня, а також вранці та вдень у середу, 4 вересня.

Попередження опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.

Метеоявищам присвоєний I рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2024 в 14:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пориви вітру до 15-20 м/с прогнозують у Харкові та області вдень 3 вересня, а також вранці та вдень у середу, 4 вересня.".