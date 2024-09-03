Шквали на Харківщині: синоптики оголосили штормове попередження

Пориви вітру до 15-20 м/с прогнозують у Харкові та області вдень 3 вересня, а також вранці та вдень у середу, 4 вересня.

Попередження опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.

Метеоявищам присвоєний I рівень небезпечності, жовтий.