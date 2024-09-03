Шквалы на Харьковщине: синоптики объявили штормовое предупреждение
Фото: depo.ua
Порывы ветра до 15-20 м/с прогнозируют в Харькове и области днем 3 сентября, а также утром и днем в среду, 4 сентября.
Предупреждение опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, Харьков, шквал;
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 14:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Порывы ветра до 15-20 м/с прогнозируют в Харькове и области днем 3 сентября, а также утром и днем в среду, 4 сентября.".