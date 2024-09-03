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Шквалы на Харьковщине: синоптики объявили штормовое предупреждение

Общество 14:16   03.09.2024
Елена Нагорная
Шквалы на Харьковщине: синоптики объявили штормовое предупреждение Фото: depo.ua

Порывы ветра до 15-20 м/с прогнозируют в Харькове и области днем 3 сентября, а также утром и днем в среду, 4 сентября.

Предупреждение опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 14:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Порывы ветра до 15-20 м/с прогнозируют в Харькове и области днем 3 сентября, а также утром и днем в среду, 4 сентября.".