Шквалы на Харьковщине: синоптики объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра до 15-20 м/с прогнозируют в Харькове и области днем 3 сентября, а также утром и днем в среду, 4 сентября.

Предупреждение опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый.