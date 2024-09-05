“Ахіллес” про Харківський напрямок: противник активний, але ініціатива – в СОУ

Армія РФ йде в штурми пішки та під “сараями”, кидає вперед смертників на мотоциклах, але координація в Сил оборони на Харківському напрямку така, що мало хто з окупантів дістається передової. Подробиці розповів командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

“Ситуація залишається на рівні бойових дій вище середньої інтенсивності. Це значить, що противник більш ніж активний, так чи інакше намагається проводити ударно-штурмові дії з залученням усього наявного потенціалу, зокрема, із залученням броньованої техніки. Але чи має противник успіх? На поточний момент ні. На поточний момент, за моїм переконанням, ініціатива на відтинках, де ми знаходимося, залишається на боці Сил оборони повною мірою“, – сказав Федоренко в етері нацмарафону вранці 5 вересня.

Він зазначив, що ворог застосовує “комбіновані тактики”: десь у бій кидають лише піхоту, десь застосовують “броню”.

“Десь противник накопичується живою силою, зберігаючи суттєвий інтервал у дистанції між військовослужбовцями, затягується на передовій позиції та потім намагається штурмовою групою вчиняти ті чи інші дії. Але значна кілька військовослужбовців російсько-окупаційних військ гинуть ще до того, як затягнулися на позиції. Що стосується застосування іншої тактики – це високоманеврова техніка: двоколісні мотоцикли смертників, а також автівки типу багі, гольфкари. Їх противник також намагається використовувати більш ніж активно. Але на поточний момент є досить суттєва та серйозна протидія раннього виявлення та знищення до моменту, коли противнику вдалося доїхати до передньої лінії бойового зіткнення. Що стосується техніки броньованої та легкоброньованої. Противник діє на всіх відтинках, за моїм переконанням, за єдиним сценарієм. Техніка обварена так званими “сараями”, під якими знаходиться штурмова піхота – з єдиною ціллю: максимально швидко під’їхати до передньої лінії бойового зіткнення, спішити піхоту і перейти в ударно-штрумові дії. Але 70-80% техніки, яку противник пускає в дію для учинення ударно-штурмових дій, вона пошкоджується або знищується Силами оборони та залишається на полі бою“, – описав командир “Ахіллеса” те, що відбувається.

Він наголосив, що так якісно не давати росіянам навіть перейти в штурм вдається завдяки високій координації підрозділів, які захищають Харків.