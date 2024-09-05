«Ахиллес» про Харьковское направление: противник активен, но инициатива — СОУ

Армия РФ идет в штурмы пешком и под «сараями», кидает вперед смертников на мотоциклах, но координация у Сил обороны на Харьковском направлении такова, что мало кто из оккупантов добирается до передовой. Подробности рассказал командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

«Ситуация остается на уровне боевых действий выше средней интенсивности. Это значит, что противник более активен, так или иначе пытается проводить ударно-штурмовые действия с привлечением всего имеющегося потенциала, в частности с привлечением бронированной техники. Но имеет ли противник успех? На данный момент нет. В настоящее время, по моему убеждению, инициатива на отрезках, где мы находимся, остается на стороне Сил обороны в полной мере», — сказал Федоренко в эфире нацмарафона утром 5 сентября.

Он отметил, что враг применяет «комбинированные тактики»: где-то в бой кидают только пехоту, где-то применяют «броню».

«Где-то противник накапливается живой силой, сохраняя существенный интервал в дистанции между военнослужащими, затягивается на передовые позиции, а затем пытается штурмовой группой совершать те или иные действия. Но значительное количество военнослужащих российско-оккупационных войск погибает еще до того, как затянулись на позиции. Что касается применения другой тактики – это высокоманевренная техника: двухколесные мотоциклы смертников, а также авто типа багги, гольфкары. Их противник также пытается использовать более активно. Но на текущий момент есть достаточно существенное и серьезное противодействие, раннее обнаружение и уничтожение до момента, когда противнику удалось доехать до передней линии боевого столкновения. Что касается техники бронированной, легкобронированной. Противник действует на всех отрезках, по моему убеждению, по одному сценарию. Техника обварена так называемыми «сараями», под которыми находится штурмовая пехота – с единственной целью: максимально быстро подъехать к передней линии боевого столкновения, спешить пехоту и перейти в ударно-штурмовые действия. Но 70-80% техники, которую противник задействует для совершения ударно-штурмовых действий, она повреждается или уничтожается Силами обороны и остается на поле боя», — описал происходящее командир «Ахиллеса».

Он подчеркнул, что так качественно не давать россиянам даже перейти в штурм удается благодаря высокой координации подразделений, которые защищают Харьков.