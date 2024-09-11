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По Куп’янську вдарили з танків – Синєгубов про обстріли Харківщини

Події 08:03   11.09.2024
Оксана Горун
По Куп’янську вдарили з танків – Синєгубов про обстріли Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 11 вересня поінформував про значно меншу кількість обстрілів, ніж було в останні тижні.

Вночі армія РФ знову вдарила по Куп’янську.

“04:50, м. Куп’янськ. Внаслідок танкового обстрілу горів колишній будинок культури”, – повідомив начальник ХОВА.

Також Куп’янськ зазнав атаки БПЛА. Вдень 10 вересня російський безпілотник пошкодив автомобіль.

Крім того, начальник ХОВА повідомив про обстріл Козачої Лопані близько 17:55 10 вересня: горіла будівля зерносховища.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 08:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 11 вересня поінформував про значно меншу кількість обстрілів, ніж було в останні тижні".