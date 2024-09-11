По Куп’янську вдарили з танків – Синєгубов про обстріли Харківщини
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 11 вересня поінформував про значно меншу кількість обстрілів, ніж було в останні тижні.
Вночі армія РФ знову вдарила по Куп’янську.
“04:50, м. Куп’янськ. Внаслідок танкового обстрілу горів колишній будинок культури”, – повідомив начальник ХОВА.
Також Куп’янськ зазнав атаки БПЛА. Вдень 10 вересня російський безпілотник пошкодив автомобіль.
Крім того, начальник ХОВА повідомив про обстріл Козачої Лопані близько 17:55 10 вересня: горіла будівля зерносховища.
Читайте також: Змін на фронті немає: в ISW не підтверджують успіх РФ на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, новини Харкова, обстріли, сінєгубов, танки;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «По Куп’янську вдарили з танків – Синєгубов про обстріли Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 08:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 11 вересня поінформував про значно меншу кількість обстрілів, ніж було в останні тижні".