По Купянску ударили из танков — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 сентября проинформировал о значительно меньшем количестве обстрелов, чем было в последние недели.
Ночью армия РФ вновь ударила по Купянску.
«04:50, г. Купянск. В результате танковых обстрелов горел бывший дом культуры», — сообщил начальник ХОВА.
Также Купянск подвергся атаке БПЛА. Днем 10 сентября российский беспилотник повредил там автомобиль.
Кроме того, начальник ХОВА сообщил об обстреле Казачьей Лопани около 17:55 10 сентября: горело здание зернохранилища.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, обстрелы, синєгубов, синегубов, танки;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 08:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 сентября проинформировал о значительно меньшем количестве обстрелов, чем было в последние недели".