Live
  • Ср 11.09.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.38

По Купянску ударили из танков — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Происшествия 08:03   11.09.2024
Оксана Горун
По Купянску ударили из танков — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 сентября проинформировал о значительно меньшем количестве обстрелов, чем было в последние недели.

Ночью армия РФ вновь ударила по Купянску.

«04:50, г. Купянск. В результате танковых обстрелов горел бывший дом культуры», — сообщил начальник ХОВА.

Также Купянск подвергся атаке БПЛА. Днем 10 сентября российский беспилотник повредил там автомобиль.

Кроме того, начальник ХОВА сообщил об обстреле Казачьей Лопани около 17:55 10 сентября: горело здание зернохранилища.

Читайте также: Изменений на фронте нет: в ISW не подтверждают успех РФ на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
Популярно
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
09.09.2024, 10:36
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
09.09.2024, 11:19
Главные новости Харькова 11.09: как прошла ночь, обстрел Купянска из танков
Главные новости Харькова 11.09: как прошла ночь, обстрел Купянска из танков
11.09.2024, 08:10
Десятки домов на Салтовке в Харькове будут без газа в четверг
Десятки домов на Салтовке в Харькове будут без газа в четверг
10.09.2024, 22:25
День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города
День освобождения Купянска: «Железная бригада» обратилась к жителям города
10.09.2024, 07:32
Не могли потушить пожар сутки: РФ сбросила авиабомбы на центр Купянска – ГСЧС
Не могли потушить пожар сутки: РФ сбросила авиабомбы на центр Купянска – ГСЧС
11.09.2024, 08:23

Новости по теме:

08:03
По Купянску ударили из танков — Синегубов об обстрелах Харьковщины
07:47
Изменений на фронте нет: в ISW не подтверждают успех РФ на Харьковщине
14:04
Восстановление Купянска и Изюма: Синегубов о проектах и ​​что для этого нужно
13:23
ВС РФ били по спасателям, тушившим пожар после «прилета» в Купянске
11:17
Годовщина освобождения Купянска: хронология, количество предателей (видео)

Вы читали новость: «По Купянску ударили из танков — Синегубов об обстрелах Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 08:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 сентября проинформировал о значительно меньшем количестве обстрелов, чем было в последние недели".