По Купянску ударили из танков — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 11 сентября проинформировал о значительно меньшем количестве обстрелов, чем было в последние недели.

Ночью армия РФ вновь ударила по Купянску.

«04:50, г. Купянск. В результате танковых обстрелов горел бывший дом культуры», — сообщил начальник ХОВА.

Также Купянск подвергся атаке БПЛА. Днем 10 сентября российский беспилотник повредил там автомобиль.

Кроме того, начальник ХОВА сообщил об обстреле Казачьей Лопани около 17:55 10 сентября: горело здание зернохранилища.