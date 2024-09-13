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Власниця кафе вдарила ножем у живіт відвідувача закладу на Харківщині

Події 19:04   13.09.2024
Оксана Якушко
Власниця кафе вдарила ножем у живіт відвідувача закладу на Харківщині

51-річна власниця та нетверезий відвідувач посварилися у кафе у селищі Слобожанське, через що жінка вдарила потерпілого кухонним ножем і він опинився на лікарняному ліжку, повідомила Нацполіція.

Інцидент стався 8 вересня – медики Зміївської центральної районної лікарні повідомили поліціянтам, що до них із селища Слобожанське Чугуївського району привезли чоловіка з тяжкими пораненнями.

З’ясувалося, що потерпілий поранений увечері в одному з місцевих кафе, де посварився з власницею закладу.

Слідчі порушили кримінальну справу за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження та повідомили жінці про підозру. Їй “світить” від 5 до 8 років. Власниця кафе перебуває під нічним домашнім арештом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 19:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "51-річна власниця та нетверезий відвідувач посварилися у кафе у селищі Слобожанське, через що жінка вдарила потерпілого кухонним ножем і він опинився на лікарняному ліжку, повідомила Нацполіція.".