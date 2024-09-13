Хозяйка кафе ударила ножом в живот посетителя заведения на Харьковщине

51-летняя хозяйка и нетрезвый посетитель поссорились в кафе в поселке Слобожанское, из-за чего женщина ударила потерпевшего кухонным ножом и он оказался на больничной койке, сообщила Нацполиция.

Инцидент произошел 8 сентября – медики Змиевской центральной районной больницы сообщили полицейским, что к ним из поселка Слобожанское Чугуевского района привезли мужчину с тяжелыми ранениями.

Выяснилось, что потерпевший получил ранение вечером в одном из местных кафе, где поссорился с владелицей заведения.

Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного тяжкого телесного повреждения и сообщили женщине о подозрении. Ей «светит» от 5 до 8 лет. Владелица кафе находится под ночным домашним арестом.