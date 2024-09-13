Хозяйка кафе ударила ножом в живот посетителя заведения на Харьковщине
51-летняя хозяйка и нетрезвый посетитель поссорились в кафе в поселке Слобожанское, из-за чего женщина ударила потерпевшего кухонным ножом и он оказался на больничной койке, сообщила Нацполиция.
Инцидент произошел 8 сентября – медики Змиевской центральной районной больницы сообщили полицейским, что к ним из поселка Слобожанское Чугуевского района привезли мужчину с тяжелыми ранениями.
Выяснилось, что потерпевший получил ранение вечером в одном из местных кафе, где поссорился с владелицей заведения.
Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного тяжкого телесного повреждения и сообщили женщине о подозрении. Ей «светит» от 5 до 8 лет. Владелица кафе находится под ночным домашним арестом.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: кафе, Нацполиция, нож, посетитель, Слобожанское, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 19:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летняя хозяйка и нетрезвый посетитель поссорились в кафе в поселке Слобожанское, из-за чего женщина ударила потерпевшего кухонным ножом и он оказался на больничной койке, сообщила Нацполиция.".