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Хозяйка кафе ударила ножом в живот посетителя заведения на Харьковщине

Происшествия 19:04   13.09.2024
Оксана Якушко
Хозяйка кафе ударила ножом в живот посетителя заведения на Харьковщине

51-летняя хозяйка и нетрезвый посетитель поссорились в кафе в поселке Слобожанское, из-за чего женщина ударила потерпевшего кухонным ножом и он оказался на больничной койке, сообщила Нацполиция.

Инцидент произошел 8 сентября – медики Змиевской центральной районной больницы сообщили полицейским, что к ним из поселка Слобожанское Чугуевского района привезли мужчину с тяжелыми ранениями.

Выяснилось, что потерпевший получил ранение вечером в одном из местных кафе, где поссорился с владелицей заведения.

Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного тяжкого телесного повреждения и сообщили женщине о подозрении. Ей «светит» от 5 до 8 лет. Владелица кафе находится под ночным домашним арестом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 19:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "51-летняя хозяйка и нетрезвый посетитель поссорились в кафе в поселке Слобожанское, из-за чего женщина ударила потерпевшего кухонным ножом и он оказался на больничной койке, сообщила Нацполиция.".