П’ятеро поранених на Харківщині за добу внаслідок обстрілів росіян

Наслідки обстрілу на Харківщині за добу повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

▪️ 14 вересня 04:47 м. Харків, Холодногірський р-н. Влучання КАБ по території будівництва житлового комплексу, удар в землю, без постраждалих.

▪️ 23:11 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, смт Золочів. Внаслідок удару КАБ пошкоджено 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди та три легкові автомобілі.

▪️ 15:20 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном постраждала 30-річна жінка.

▪️ 15:16 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння.

▪️ 14:12 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждав 65-річний чоловік.

▪️ 12:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу «Іскандер» зруйновані будівлі хлібзаводу. Постраждав 64-річний цивільний чоловік.

▪️ 11:00 Куп’янський район, Дворічанська ТГ, с. Дворічна. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 47 років.

▪️ 10:20 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Лісне. Внаслідок обстрілу горіла трава та гілля на площі 500м.кв. та лісова підстилка на площі 1 га.

▪️ 10:03 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 6,6га. Постраждав 67-річний чоловік.