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Пятеро раненых в Харьковской области за сутки в результате обстрелов россиян

Происшествия 11:03   14.09.2024
Оксана Якушко
Пятеро раненых в Харьковской области за сутки в результате обстрелов россиян

Последствия обстрелов в Харьковской области за сутки сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

▪️ 14 сентября 04:47 г. Харьков, Холодногорский р-н. Попадание КАБ по территории строительства жилого комплекса, удар в землю, без пострадавших.

▪️ 23:11 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, пгт Золочев. В результате удара КАБ повреждены 6 частных домов, 2 хозяйственные сооружения и три легковых автомобиля.

▪️ 15:20 Купянский р-н, Купянск. В результате вражеского обстрела FPV-дроном пострадала 30-летняя женщина.

▪️ 15:16 Купянский р-н, Купянск. В результате обстрела из РСЗО повреждено частное домовладение.

▪️ 14:12 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадал 65-летний мужчина.

▪️ 12:30 Купянский р-н, Купянск. В результате обстрела «Искандер» разрушены здания хлебзавода. Пострадал 64-летний гражданский мужчина.

▪️ 11:00 Купянский район, Дворечанская ТГ, с. Двуречная. В результате обстрела пострадал мужчина 47 лет.

▪️ 10:20 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Лесное. В результате обстрела горела трава и ветки на площади 500м.кв. и лесная подстилка на площади 1 га.

▪️ 10:03 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела горела хвойная подстилка на площади 6,6 га. Пострадал 67-летний мужчина.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2024 в 11:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрелов в Харьковской области за сутки сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".