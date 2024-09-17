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У Харкові та області знову буде небезпечно: синоптики попереджають про шквали

Погода 12:45   17.09.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові та області знову буде небезпечно: синоптики попереджають про шквали Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 18 вересня попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Вдень 18 вересня по області та по місту очікуються пориви східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 12:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 18 вересня попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.".