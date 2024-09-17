У Харкові та області знову буде небезпечно: синоптики попереджають про шквали

Про небезпечні метеорологічні явища у Харкові та області 18 вересня попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Вдень 18 вересня по області та по місту очікуються пориви східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.