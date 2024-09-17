В Харькове и области снова будет опасно: синоптики предупреждают о шквалах

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 18 сентября предупредили в Региональном центре гидрометеорологии.

«Днем 18 сентября по области и городу ожидаются порывы восточного ветра, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.