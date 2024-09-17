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В Харькове и области снова будет опасно: синоптики предупреждают о шквалах

Погода 12:45   17.09.2024
Виктория Яковенко
В Харькове и области снова будет опасно: синоптики предупреждают о шквалах Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 18 сентября предупредили в Региональном центре гидрометеорологии.

«Днем 18 сентября по области и городу ожидаются порывы восточного ветра, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 12:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 18 сентября предупредили в Региональном центре гидрометеорологии.".