СБУ зібрала “колекцію колаборанток” на Харківщині
Одразу шести мешканкам Харківської області заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі, поінформував речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Підозрюваним від 31 до 63 років. За версією слідства, всі жінки влітку 2022 року добровільно влаштувалися “на роботу” до так званої “Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области”.
“Серед фігуранток, які отримали підозру у колабораційній діяльності, є: двоє “головних спеціалістів відділу експлуатації об’єктів ЖКГ”; “головний спеціаліст відділу будівництва”; “головний спеціаліст адміністративно-господарського відділу”; “спеціаліст відділу юстиції”; “бухгалтер відділу освіти”, – навів подробиці Абдула.
Фото підозрюваних (з “прикритими” обличчями) опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Усі “фахівці” та “головні фахівці” виконували вказівки окупантів, допомагаючи їм керувати роботою об’єктів ЖКГ та інфраструктури на тимчасово захоплених територіях Харківської області. А також, за оцінкою СБУ, “сприяли переведенню освітньої, фінансової та правової сфер за законодавством і стандартами держави-агресора”.
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“Напередодні деокупації ворожі поплічниці втекли на територію держави-агресора і ховаються від правосуддя”, – зазначив речник УСБУ.
Дам, які не бажають відповідати за роботу на загарбників, шукають.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абдула, коллаборанты, куп'янск, новини Харкова, СБУ;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одразу шести мешканкам Харківської області заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі, поінформував речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула".