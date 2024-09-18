СБУ собрала «коллекцию коллаборанток» на Харьковщине

Сразу шести жительницам Харьковской области заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме, проинформировал спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Подозреваемым от 31 до 63 лет. По версии следствия, все женщины летом 2022 года добровольно устроились «на работу» в так называемую «Временную гражданскую администрацию Купянского района Харьковской области».

«Среди фигуранток, получивших подозрение в коллаборационной деятельности, есть: двое «главных специалистов отдела эксплуатации объектов ЖКХ»; «главный специалист отдела строительства»; «главный специалист административно-хозяйственного отдела»; «специалист отдела юстиции»; «бухгалтер отдела образования». К названию каждой из этих должностей рашисты добавляли приставку «и.о.», что означало «исполняющий обязанности», — привел подробности Абдула.

Фото подозреваемых (с «прикрытыми» лицами) опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Все «специалисты» и «главные специалисты» выполняли указания оккупантов, помогая им управлять работой объектов ЖКХ и инфраструктуры на временно захваченных территориях Харьковской области. А также, по оценке СБУ, «способствовали переводу образовательной, финансовой и правовой сфер по законодательству и стандартам государства-агрессора».

«Накануне деоккупации вражеские приспешницы сбежали на территорию государства-агрессора и скрываются от правосудия», — отметил спикер УСБУ.

Дам, не желающих отвечать за работу на захватчиков, ищут.