СБУ: проєктний інститут допомагав відновлювати НПЗ РФ, обшуки були й у Харкові
П’ятьом посадовцям провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві повідомили про підозру у пособництві державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). За версією слідства, керівництво установи допомагало РФ відновлювати НПЗ після атак українських дронів.
Серед затриманих – голова правління, двоє керівників спеціалізованих відділів, а також головний інженер та один з інженерів столичної установи, повідомляють у СБУ.
За матеріалами справи, на замовлення РФ вони підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ, які зазнали суттєвих пошкоджень внаслідок атак українських дронів. Загальна вартість російських «підрядів» становила майже пів мільярда гривень. У цю суму входило також дистанційне супроводження відновлення та модернізації.
Обшуки провели в офісах та місцях проживання фігурантів у Києві, Львові та Харкові.
Четверо затриманих вже перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 21:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ятьом посадовцям провідного науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві повідомили про підозру у пособництві державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 ККУ). За версією слідства, керівництво установи допомагало РФ відновлювати НПЗ після атак українських дронів.".