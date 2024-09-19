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СБУ: украинский институт помогал отстраивать НПЗ РФ, обыски были и в Харькове

Общество 21:42   19.09.2024
Елена Нагорная
СБУ: украинский институт помогал отстраивать НПЗ РФ, обыски были и в Харькове

Пяти должностным лицам ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ). По версии следствия, руководство учреждения помогало РФ восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов.

Среди задержанных — председатель правления, двое руководителей специализированных отделов, а также главный инженер и один из инженеров столичного учреждения, сообщают в СБУ.

По материалам дела, по заказу РФ они подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов. Общая стоимость российских «подрядов» составила почти полмиллиарда гривен. В эту сумму входило также дистанционное сопровождение восстановления и модернизации.

Обыски провели в офисах и местах проживания фигурантов в Киеве, Львове и Харькове.

Четверо задержанных уже находятся под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 21:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пяти должностным лицам ведущего научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УКУ). По версии следствия, руководство учреждения помогало РФ восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов.".