ЗСУ дронами доставляють воду та їжу мешканці окупованої частини Харківщини
Село Глибоке Харківського району практично повністю зруйноване та частково окуповане ЗС РФ. Попри це, у населеному пункті все ще залишилися люди, повідомляють ЗСУ.
Зокрема, в ОТУВ “Харків” показали, як в одному із підвалів на окупованій частині села живе жінка похилого віку.
“Живе з нею кілька курок і все. Харчується вона, швидше за все, тим, що залишилося з консервацій! Ви тільки уявіть, це ні помитися, ні приготувати поїсти, я не уявляю її мук і цих обстрілів щодня”, – додали в ОТУВ “Харків”.
Своєю чергою, українські військові намагаються підгодовувати жінку – дронами доставляють воду та їжу. Сподіваються, що невдовзі вони зможуть деокупувати Глибоке та допомогти пенсіонерці.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: глубокое, деоккупация, ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 10:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Глибоке Харківського району практично повністю зруйноване та частково окуповане ЗС РФ. Попри це, у населеному пункті все ще залишилися люди, повідомляють ЗСУ.".