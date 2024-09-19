ЗСУ дронами доставляють воду та їжу мешканці окупованої частини Харківщини

Село Глибоке Харківського району практично повністю зруйноване та частково окуповане ЗС РФ. Попри це, у населеному пункті все ще залишилися люди, повідомляють ЗСУ.

Зокрема, в ОТУВ “Харків” показали, як в одному із підвалів на окупованій частині села живе жінка похилого віку.

“Живе з нею кілька курок і все. Харчується вона, швидше за все, тим, що залишилося з консервацій! Ви тільки уявіть, це ні помитися, ні приготувати поїсти, я не уявляю її мук і цих обстрілів щодня”, – додали в ОТУВ “Харків”.

Своєю чергою, українські військові намагаються підгодовувати жінку – дронами доставляють воду та їжу. Сподіваються, що невдовзі вони зможуть деокупувати Глибоке та допомогти пенсіонерці.