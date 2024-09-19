ВСУ дронами доставляют воду и еду жительнице оккупированной части Харьковщины

Село Глубокое Харьковского района практически полностью разрушено и частично оккупировано ВС РФ. Несмотря на это, в населенном пункте все еще остались люди, сообщают ВСУ.

В частности, в ОТГВ «Харьков» показали, как в одном из подвалов на оккупированной части села живет пожилая женщина.

«Живет с ней несколько куриц и все. Питается она, скорее всего, тем, что осталось из консерваций! Вы только представьте, это ни помыться ни приготовить поесть, я не представляю ее мучений и этих обстрелов каждый день», – добавили в ОТГВ «Харьков».

В свою очередь, украинские военные пытаются подкармливать женщину – дронами доставляют воду и еду. Надеются, что вскоре они смогут деоккупировать Глубокое и помочь пенсионерке.