ВСУ дронами доставляют воду и еду жительнице оккупированной части Харьковщины
Село Глубокое Харьковского района практически полностью разрушено и частично оккупировано ВС РФ. Несмотря на это, в населенном пункте все еще остались люди, сообщают ВСУ.
В частности, в ОТГВ «Харьков» показали, как в одном из подвалов на оккупированной части села живет пожилая женщина.
«Живет с ней несколько куриц и все. Питается она, скорее всего, тем, что осталось из консерваций! Вы только представьте, это ни помыться ни приготовить поесть, я не представляю ее мучений и этих обстрелов каждый день», – добавили в ОТГВ «Харьков».
В свою очередь, украинские военные пытаются подкармливать женщину – дронами доставляют воду и еду. Надеются, что вскоре они смогут деоккупировать Глубокое и помочь пенсионерке.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, глубокое, деоккупация, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 10:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Глубокое Харьковского района практически полностью разрушено и частично оккупировано ВС РФ. Несмотря на это, в населенном пункте все еще остались люди, сообщают ВСУ.".